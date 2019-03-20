Samsung Galaxy Fold появился на «живом» видео

В момент презентации гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold аппарат был помещен в стеклянную витрину, а прикоснуться к нему никому не разрешалось. Теперь же в сети появился короткий видеоролик из Вьетнама, демонстрирующий новинку в работе.

Samsung Galaxy Fold

Как видно на видео, в разложенном состоянии Galaxy Fold очень заметна линия изгиба. Официальное видео, выпущенное Samsung, показывает нам безупречный дисплей, где место изгиба совсем не видно.

Возможно, на опубликованном в сети видеоролике продемонстрирован прототип устройства, который использовался довольно долго, в следствие чего и стал заметен излом на экране. А в реальном Samsung Galaxy Fold установлен идеальный дисплей, и нет никаких заметных складок. В противном случае, вряд ли кто решится заплатить $2000 за телефон с очень заметным дефектом.


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