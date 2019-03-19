До 12 Гбайт ОЗУ и экран Full HD+: дебютировал игрофон Xiaomi Black Shark 2

До 12 Гбайт ОЗУ и экран Full HD+: дебютировал игрофон Xiaomi Black Shark 2

Как и предполагалось, состоялась официальная презентация высокопроизводительного смартфона Xiaomi Black Shark 2, спроектированного специально для любителей игр.

Аппарат получил высококачественный дисплей AMOLED размером 6,39 дюйма по диагонали. Применена панель формата Full HD+ с разрешением 2340 ? 1080 точек и соотношением сторон 19,5:9. Заявлен 108,9-процентный охват цветового пространства DCI-P3, а яркость достигает 430 кд/м2.

Смартфон может похвастаться довольно агрессивным дизайном. Покупатели смогут выбирать между несколькими вариантами цветового исполнения — Shadow Black (чёрный), Frozen Silver (серебристый) и Mirage Blue (синий). Габариты составляют 163,61 ? 75,01 ? 8,77 мм, вес — 205 граммов.

В устройстве бьётся кремниевое «сердце» Snapdragon 855. Этот мобильный процессор топового уровня содержит восемь вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 640 и 4G-модем Snapdragon X24 LTE.

До 12 Гбайт ОЗУ и экран Full HD+: дебютировал игрофон Xiaomi Black Shark 2

В тыльной части корпуса установлена двойная камера. В её состав входит модуль с 48-мегапиксельным сенсором Sony IMX586 и максимальной диафрагмой f/1,75. Второй модуль содержит 12-мегапиксельный датчик Samsung S5K3M5, максимальная диафрагма — f/2,2. Спереди располагается камера на основе 20-мегапиксельного сенсора.

До 12 Гбайт ОЗУ и экран Full HD+: дебютировал игрофон Xiaomi Black Shark 2

Сканер отпечатков пальцев интегрирован непосредственно в область дисплея. Есть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2?2 MU-MIMO) и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС/Beidou, порт USB Type-C. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. Операционная система — Android 9.0 (Pie).

Для игрофона Xiaomi Black Shark 2 предусмотрены следующие модификации:

  • 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт — $480;
  • 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт — $520;
  • 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 256 Гбайт — $570;
  • 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 256 Гбайт — $630.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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