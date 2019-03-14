Xiaomi Mi 9 поцарапали и погнули

Автор YouTube-канала JerryRigEverything, Зак Нильсен протестировал новый флагман китайского производителя Xiaomi Mi 9. Традиционно смартфон подвергся экстремальным испытаниям с использованием канцелярского ножа, зажигалки и других опасных предметов.

Дисплей Xiaomi Mi 9, покрытый защитным стеклом Gorilla Glass 5, в тестировании на устойчивость к царапинам показал весьма неплохие результаты. Царапины на экране появились лишь после использования материала с твердостью 6 по шкале Мооса. Подэкранный оптический дактилоскопический сканер, после воздействия твердых предметов, всё также продолжал работать.

Легко подвержена царапинам и металлическая рамка, обрамляющая дисплей Mi9. Также стоит отметить, что резинка на лотке для SIM-карт, которая должна препятствовать попаданию внутрь влаги, легко рвется.

Основная камера, покрытая сапфировым стеклом, весьма устойчива к царапинам. Но при помощи острых предметов поцарапать блогеру ее все же удалось.

Тест на огнеупорность Xiaomi Mi 9 перенес с легкостью. Во время 10-секундного нагревания дисплея зажигалкой появляется небольшое пятно, которое почти мгновенно исчезает. На работоспособность гаджета огонь не повлиял.

Также Xiaomi Mi 9 оказался очень прочным: согнуть смартфон руками не удалось.