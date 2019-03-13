Xiaomi официально представит Redmi 7 уже 18 марта

В преддверии выхода бюджетного смартфона Redmi 7 глава бренда Redmi Лу Вэйбин в китайской социальной сети Weibo подтвердил презентацию новинки вместе с Redmi Note 7 Pro в Китае 18 марта 2019 года.

Напомним, на днях генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь сообщил, что новинка в зависимости от комплектации будет стоить от $105 до $120, а также получит 3,5-мм аудиоразъём, ИК-порт и ёмкий аккумулятор.

Согласно слухам, Redmi 7 получит 6,26-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (1520?720 пикселей), двойную основную камеру на 12 и 8 Мп, а также фронтальную на 8 Мп, сканер отпечатков пальцев на тыльной панели и аккумулятор ёмкостью 3900 мАч.