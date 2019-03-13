Xiaomi Redmi 7 точно получит аккумулятор на 4000 мАч

Официальный дебют смартфона Redmi 7 состоится 18 марта в Китае. Рекламный тизер, опубликованный в сети подтверждает, что новинка получит аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.

Под тизерным изображением имеется надпись, что в переводе с китайского означает «Почему вы не можете долго играть?». Также на тизере указана ёмкость аккумулятора – 4000 мАч.

Согласно слухам, Redmi 7 получит 6,26-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (1520?720 пикселей), процессор Qualcomm Snapdragon 632, 2/3/4 ГБ ОЗУ, 16/32/64 ГБ ПЗУ, двойную основную камеру с модулями 12+8 Мп, селфи-камеру на 8 Мп и сканер отпечатков пальцев на тыльной панели. Габариты гаджета: 158,65?76.43?8,9 мм, вес – 180 граммов. В качестве ПО будет использоваться Android 9 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10.

Стоимость Redmi 7 составит 700-800 юаней (около $105-120). Помимо Redmi 7, на мероприятии 18 марта также будут представлены смартфоны Redmi Note 7 Pro и Black Shark 2.