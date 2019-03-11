Отказ от 3,5 мм разъёма в смартфонах поспособствовал продажам Bluetooth-наушников

В прошлом году компания OnePlus выпустила смартфон OnePlus 6, который был лишен 3,6-мм аудио-разъема. Как утверждал производитель, это позволит увеличить ёмкость аккумулятора либо же реализовать полноценную защиту от воды. Но этого не произошло.

С OnePlus 6 компания выпустила свои первые беспроводные наушники, под названием OnePlus Bullets Wireless. Гарнитура получила поддержку быстрой зарядки, Google Assistant, а также полную водонепроницаемость.

В китайской социальной сети Weibo, генеральный директор OnePlus Пит Лау (Pete Lau) высказал свое мнение по поводу отказа от 3,5 мм разъема. Он считает, что удаление аудио-разъема будет способствовать развитию беспроводных наушников. Вместе с выпуском новых смартфонов, лишенных 3,5-мм аудио-разъема, производители представляют и Bluetooth-наушники. А это приносит дополнительный доход.

Также Пит Лау добавил, что хотя наушники OnePlus Bullets Wireless хороши, все же они могут быть еще лучше. В завершении своего поста генеральный директор компании предложил пользователям высказать свои предположения для улучшения беспроводных наушников.