До 192 млн пикселей: Qualcomm изменила возможности камер для ряда чипов Snapdragon

Компания Qualcomm без каких-либо анонсов внесла изменения в технические характеристики ряда процессоров Snapdragon, предназначенных для использования в смартфонах.

Корректировки затронули секцию, касающуюся возможностей камер. Теперь для ряда чипов Snapdragon официально заявлена поддержка датчиков с разрешением до 192 млн (!) пикселей.

Правда, использование таких сенсоров сопряжено с рядом ограничений. В частности, в этом случае смартфоны смогут оснащаться только одной камерой. Кроме того, станет невозможно применение функции многокадрового шумоподавления. Наконец, увеличится лаг затвора, то есть возрастёт задержка между нажатием на кнопку спуска и фактическим срабатыванием камеры.

В настоящее время поддержка камер с разрешением до 192 млн пикселей заявлена для пяти процессоров для производительных смартфонов и аппаратов топового уровня. Это чипы Snapdragon 670, Snapdragon 675, Snapdragon 710, Snapdragon 845 и Snapdragon 855.

Впрочем, нужно подчеркнуть, что пока попросту нет коммерчески доступных сенсоров такового высокого разрешения, предназначенных для применения в мобильных устройствах.



