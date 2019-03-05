HTC продаст свой бренд индийским производителям смартфонов

Компания HTC прилагает новые усилия для поддержания своего бренда. Согласно изданию The Economic Times, со ссылкой на трех «высокопоставленных руководителей отрасли», тайваньский производитель ведет переговоры о лицензировании своего бренда для Micromax, Lava и Karbonn на индийском рынке.

Как, сообщается, переговоры находятся на продвинутой стадии, и существует вероятность, что Lava и Karbonn смогут объединиться для восстановления своих позиций на родном рынке, где доминируют китайские гаджеты.