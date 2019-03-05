HTC продаст свой бренд индийским производителям смартфонов

Компания HTC прилагает новые усилия для поддержания своего бренда. Согласно изданию The Economic Times, со ссылкой на трех «высокопоставленных руководителей отрасли», тайваньский производитель ведет переговоры о лицензировании своего бренда для Micromax, Lava и Karbonn на индийском рынке.
Как, сообщается, переговоры находятся на продвинутой стадии, и существует вероятность, что Lava и Karbonn смогут объединиться для восстановления своих позиций на родном рынке, где доминируют китайские гаджеты.
Индийский рынок один из самых быстроразвивающихся рынков смартфонов, но HTC не смогла конкурировать с другими производителями и вышла из Индии еще в прошлом году. В настоящее время компания продает несколько своих старых моделей через онлайн-магазины Amazon и Flipkart, но дела обстоят не лучшим образом. Партнерство с третьей стороной может помочь HTC привлечь дополнительные средства и сохранить свое имя на рынке мобильных устройств.