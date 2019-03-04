Пользователи устранили «главный недостаток» Samsung Galaxy S10

Пользователи устранили «главный недостаток» Samsung Galaxy S10

Одним из первых смартфонов такого дизайна был Honor View 20, а самой известной стала линейка Samsung Galaxy S10. У старших моделей S10+ и S10 5G появились овальные «глазки» в экране под две камеры, а у младших S10 и S10e — круглые для одного объектива. Стандартные фоновые изображения для рабочего стола и экрана блокировки при этом затемняют верхний правый угол дисплея, будто производитель хотел их спрятать.

Any #bighero6 fans here?#galaxyS10 wallpaper here: https://t.co/RWusoOHZ3I pic.#twitter#.com/7hqAPou3yF

— Matt B (@Mattcabb) March 4, 2019

Вне зависимости от того, довольны клиенты таким подходом или нет, пользователь Twitter с никнеймом Matt B из Польши решил подойти к решению проблемы творчески. Он нарисовал несколько «обоев» так, что отверстие в экране стало частью изображения. Среди рисунков есть дроиды из «Звездных войн», марсоход «Кьюриосити» и даже глава Северной Кореи с биноклем в руках.

Пользователи устранили «главный недостаток» Samsung Galaxy S10

Это не первый случай, когда с помощью различных дизайнерских решений в интерфейсе производители скрывают или обыгрывают другие решения, касающиеся внешнего вида. Apple, например, почти на всех промо-изображениях iPhone XS и XS Max показывали смартфоны так, что картинка на экране сливалась с вырезом вверху экрана. Жительнице Калифорнии это сильно не понравилось, и она подала в суд на компанию, обвинив ее в недобросовестной рекламе и введении покупателей в заблуждение.

Пользователи устранили «главный недостаток» Samsung Galaxy S10


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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