Новые AirPods будут заряжаться «по воздуху» на 100% за 15 минут

В следующем поколении Apple AirPods может появиться технология беспроводной зарядки Qi, которая позволит полностью зарядить устройство всего за 15 минут. Об этом, в своем Twitter-аккаунте, сообщил один из разработчиков XDA-Developers Макс Вайнбах.

Беспроводная зарядка Qi будет встроена в обновленный зарядный кейс AirPods. Для обеспечения технологии быстрой беспроводной зарядки потребуется больше катушек Qi, которые сделают корпус самого кейса тяжелее и толще. За 15 минут полностью восполнят заряд не только наушники AirPods 2, но и зарядный кейс, который сможет накапливать заряд так же быстро.

Официальный дебют AirPods 2 состоится 25 марта. В продаже гарнитура появится с 29 марта.