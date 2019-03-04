Новые AirPods будут заряжаться «по воздуху» на 100% за 15 минут

В следующем поколении Apple AirPods может появиться технология беспроводной зарядки Qi, которая позволит полностью зарядить устройство всего за 15 минут. Об этом, в своем Twitter-аккаунте, сообщил один из разработчиков XDA-Developers Макс Вайнбах.

AirPods

Беспроводная зарядка Qi будет встроена в обновленный зарядный кейс AirPods. Для обеспечения технологии быстрой беспроводной зарядки потребуется больше катушек Qi, которые сделают корпус самого кейса тяжелее и толще. За 15 минут полностью восполнят заряд не только наушники AirPods 2, но и зарядный кейс, который сможет накапливать заряд так же быстро.

Официальный дебют AirPods 2 состоится 25 марта. В продаже гарнитура появится с 29 марта.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Energizer представила смартфон с гибким экраном, Snapdragon 855, 5G и батареей на 10 000 мАчEnergizer представила смартфон с гибким экраном, Snapdragon 855, 5G и батареей на 10 000 мАч
Energizer Power Max P18K Pop – смартфон размером с кирпичEnergizer Power Max P18K Pop – смартфон размером с кирпич
MWC 2019: Honor Gaming+ повышает графическую производительность смартфонаMWC 2019: Honor Gaming+ повышает графическую производительность смартфона
Samsung выпустила смартфон Galaxy M30 с батареей на 5000 мАчSamsung выпустила смартфон Galaxy M30 с батареей на 5000 мАч
Камера-перископ и ёмкий аккумулятор: вышел смартфон Vivo V15Камера-перископ и ёмкий аккумулятор: вышел смартфон Vivo V15
Блок рекламы


Похожие новости
Новые недорогие Apple iPad не получат Face IDНовые недорогие Apple iPad не получат Face ID
Android 10 Q: официальная дата презентации и новые подробностиAndroid 10 Q: официальная дата презентации и новые подробности
Новые iPhone, включая флагманы, будут собраны в ИндииНовые iPhone, включая флагманы, будут собраны в Индии
Новые изображения и данные о Nokia 9Новые изображения и данные о Nokia 9
Новые iPhone и Apple Watch получат Touch IDНовые iPhone и Apple Watch получат Touch ID
Выручка Huawei по итогам года превысит $100 млрдВыручка Huawei по итогам года превысит $100 млрд
Bluetooth-наушники теперь подключаются в Android также, как AirPods в iOSBluetooth-наушники теперь подключаются в Android также, как AirPods в iOS
Apple даёт скидку в $100 при обмене старого iPhone на новыйApple даёт скидку в $100 при обмене старого iPhone на новый
Новые iPhone проигрывают в скорости Wi-Fi старым моделям iPhone и SamsungНовые iPhone проигрывают в скорости Wi-Fi старым моделям iPhone и Samsung
Xiaomi готовит конкурента Apple AirPods: характеристики и фотоXiaomi готовит конкурента Apple AirPods: характеристики и фото
Последние новости
Подгружаем последние новости