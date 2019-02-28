В 2018 году в мире было продано смартфонов на $522 миллиардов

В 2018 году в мире было продано электроники и бытовой техники на $1,2 триллиона – из этой суммы 44% пришлось на продажи мобильных устройств. Несмотря на снижение мирового спроса на смартфоны в 2018 году на 3% до 1,44 млрд единиц, продажи достигли $522 млрд, – говорится в исследовании GfK.

Смартфоны 2018

Общие показатели продаж

Мировые продажи смартфонов 2018 году поддерживали на высоком уровне тенденции в топовом сегменте. Ожидается, что в 2019 году доля мобильных устройств в мировом рынке электроники возрастет на 1%, о чем свидетельствуют показатели IV квартал 2018 года. За данный период было реализовано 375 млн смартфонов (что на 7% меньше аналогичного периода прошлого года) на общую сумму $144 млрд.

Инфографика GfK

Ценовые сегменты смартфонов

В 2018 году количество проданных смартфонов в ценовом сегмента более $800 выросло с 9% до 12%. Тогда как среднеценовой сегмент от $150 до $400 вырос с 44% до 46%. В то же время средняя стоимость проданных смартфонов снизилась на 2% – до $384, что связано с недостатком привлекательных новинок.

Инфографика GfK

Изменение предпочтений покупателей

На сегодня объёмы памяти, размер дисплея или качество камера больше не стимулирует спрос на мобильные устройства. Владельцы смартфонов предпочитают платить за пользовательский опыт, а не за характеристики.

Инфографика GfK

Носимые гаджеты

Спрос на носимые гаджеты в 2018 году вырос на 16%, а суммарный доход от продаж – на 35%. В основном рост спроса связан со смарт-часами с подержкой SIM-карт, доля которых увеличилась с 8% до 17%.

Инфографика GfK

Рынок Китая

Рынок Китая составляет 27% объема продаж в денежном эквиваленте в мировом рынке смартфонов, а некоторые китайские бренды выходят на внешние рынки. В 2018 году доля китайских смартфонов, реализованных за пределами Китая, выросла с 31% до 40%.

Инфографика GfK

Таким образом, снижение спроса в Китае на 19% произвело значительное влияние на мировой рынок. В то же время рост спроса в развивающихся азиатских странах на 13% (и Центрально-Восточной Европе на 3%) частично компенсировали падение рынка Китая.


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