В 2018 году в мире было продано смартфонов на $522 миллиардов

В 2018 году в мире было продано электроники и бытовой техники на $1,2 триллиона – из этой суммы 44% пришлось на продажи мобильных устройств. Несмотря на снижение мирового спроса на смартфоны в 2018 году на 3% до 1,44 млрд единиц, продажи достигли $522 млрд, – говорится в исследовании GfK.

Общие показатели продаж

Мировые продажи смартфонов 2018 году поддерживали на высоком уровне тенденции в топовом сегменте. Ожидается, что в 2019 году доля мобильных устройств в мировом рынке электроники возрастет на 1%, о чем свидетельствуют показатели IV квартал 2018 года. За данный период было реализовано 375 млн смартфонов (что на 7% меньше аналогичного периода прошлого года) на общую сумму $144 млрд.

Ценовые сегменты смартфонов

В 2018 году количество проданных смартфонов в ценовом сегмента более $800 выросло с 9% до 12%. Тогда как среднеценовой сегмент от $150 до $400 вырос с 44% до 46%. В то же время средняя стоимость проданных смартфонов снизилась на 2% – до $384, что связано с недостатком привлекательных новинок.

Изменение предпочтений покупателей

На сегодня объёмы памяти, размер дисплея или качество камера больше не стимулирует спрос на мобильные устройства. Владельцы смартфонов предпочитают платить за пользовательский опыт, а не за характеристики.

Носимые гаджеты

Спрос на носимые гаджеты в 2018 году вырос на 16%, а суммарный доход от продаж – на 35%. В основном рост спроса связан со смарт-часами с подержкой SIM-карт, доля которых увеличилась с 8% до 17%.

Рынок Китая

Рынок Китая составляет 27% объема продаж в денежном эквиваленте в мировом рынке смартфонов, а некоторые китайские бренды выходят на внешние рынки. В 2018 году доля китайских смартфонов, реализованных за пределами Китая, выросла с 31% до 40%.

Таким образом, снижение спроса в Китае на 19% произвело значительное влияние на мировой рынок. В то же время рост спроса в развивающихся азиатских странах на 13% (и Центрально-Восточной Европе на 3%) частично компенсировали падение рынка Китая.