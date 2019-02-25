Samsung представила смартфоны Galaxy A30 и Galaxy A50 с батареями на 4000 мАч

Компания Samsung представила новые смартфоны серии Galaxy A – Galaxy A30 и Galaxy A50. Новинки оснащены дисплеем Infinity-U и аккумулятором ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядкой на 15 Вт.

Galaxy A30 и Galaxy A50

Samsung Galaxy A30

Samsung Galaxy A30 выполнен в глянцевом пластиковом корпусе, и оснащен 6,4-дюймовым дисплеем Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и функцией Always On Display. Производительность гаджета обеспечит 6-ядерный процессор Exynos 7885 (два ядра Cortex-A73 и четыре энергоэффективных Cortex-A53) с 3/4 ГБ ОЗУ. Объём ПЗУ составляет 32/64 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 512 ГБ.

Galaxy A30
Galaxy A30
Galaxy A30
Galaxy A30

На задней панели Galaxy A30 располагается двойная основная камера с модулями 16+5 Мп, спереди – селфи-камера на 16 Мп (f/1,9). Дактилоскопический сканер займет своё место на задней панели. Размеры: 158,5?74,7?7,7 мм.

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A50 обладает тем же корпусом, дисплеем и габаритами, что Galaxy A30. Но имеет дактилоскопический сканер, интегрированный в дисплей. Производительность гаджета обеспечивает 8-ядерный процессор Samsung Exynos 7 Series 9610 (четыре высокопроизводительных ядра Cortex-A73 с частотой 2,3 ГГц и четыре энергоэффективных Cortex-A53) и GPU Mali-G72, в тандеме с 4/6 ГБ ОЗУ. Объём ПЗУ составил 64/128 ГБ.

Galaxy A50
Galaxy A50
Galaxy A50
Galaxy A50
Galaxy A50

Помимо этого, Galaxy A50 получил тройную основную камеру с модулями на 25+8+5 Мп и 20 Мп селфи-камеру. Габариты: 158,5?74,7?7,7 мм.

Доступность и цены

В продаже Samsung Galaxy A30 и Galaxy A50 появятся в середине марта, предположительно, изначально в Индии. Стоимость новинок пока неизвестна.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Samsung представила гибкий смартфон Galaxy Fold с шестью камерами за $1980Samsung представила гибкий смартфон Galaxy Fold с шестью камерами за $1980
Xiaomi Mi 9 Explorer Edition предстал на живых фотоXiaomi Mi 9 Explorer Edition предстал на живых фото
Мощные смартфоны Huawei P30 Series дебютируют в конце марта в ПарижеМощные смартфоны Huawei P30 Series дебютируют в конце марта в Париже
Qualcomm выпустила 5G-модем Snapdragon X55 со скоростью загрузки до 7 ГБит/сQualcomm выпустила 5G-модем Snapdragon X55 со скоростью загрузки до 7 ГБит/с
OPPO представила технологию 10-кратного зума без потери качестваOPPO представила технологию 10-кратного зума без потери качества
Блок рекламы


Похожие новости
MWC 2019: Sony представила смартфоны Xperia 10, Xperia 10 Plus и Xperia L3MWC 2019: Sony представила смартфоны Xperia 10, Xperia 10 Plus и Xperia L3
MWC 2019: ZTE представила флагман с 5G и смартфон с 32-Мп селфи-камеройMWC 2019: ZTE представила флагман с 5G и смартфон с 32-Мп селфи-камерой
MWC 2019: Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 с 4K OLED-дисплеемMWC 2019: Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 с 4K OLED-дисплеем
MWC 2019: LG представила свой первый 5G-смартфон V50 ThinQ 5GMWC 2019: LG представила свой первый 5G-смартфон V50 ThinQ 5G
MWC 2019: Nokia представила три доступных смартфона и телефон за $35MWC 2019: Nokia представила три доступных смартфона и телефон за $35
MWC 2019: Huawei представила гибкий 5G-смартфон Mate X за $2600MWC 2019: Huawei представила гибкий 5G-смартфон Mate X за $2600
OPPO представила технологию 10-кратного зума без потери качестваOPPO представила технологию 10-кратного зума без потери качества
Фото дня: проблема с конструкцией Galaxy FoldФото дня: проблема с конструкцией Galaxy Fold
Смартфон Samsung Galaxy M20 в Украине оценили в $230Смартфон Samsung Galaxy M20 в Украине оценили в $230
Galaxy S10 5G с батареей 4500 мА·ч, экраном 6,7? и ToF выйдет летомGalaxy S10 5G с батареей 4500 мА·ч, экраном 6,7? и ToF выйдет летом
Последние новости
Подгружаем последние новости