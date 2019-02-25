Samsung представила смартфоны Galaxy A30 и Galaxy A50 с батареями на 4000 мАч

Компания Samsung представила новые смартфоны серии Galaxy A – Galaxy A30 и Galaxy A50. Новинки оснащены дисплеем Infinity-U и аккумулятором ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядкой на 15 Вт.

Samsung Galaxy A30

Samsung Galaxy A30 выполнен в глянцевом пластиковом корпусе, и оснащен 6,4-дюймовым дисплеем Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и функцией Always On Display. Производительность гаджета обеспечит 6-ядерный процессор Exynos 7885 (два ядра Cortex-A73 и четыре энергоэффективных Cortex-A53) с 3/4 ГБ ОЗУ. Объём ПЗУ составляет 32/64 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 512 ГБ.

На задней панели Galaxy A30 располагается двойная основная камера с модулями 16+5 Мп, спереди – селфи-камера на 16 Мп (f/1,9). Дактилоскопический сканер займет своё место на задней панели. Размеры: 158,5?74,7?7,7 мм.

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A50 обладает тем же корпусом, дисплеем и габаритами, что Galaxy A30. Но имеет дактилоскопический сканер, интегрированный в дисплей. Производительность гаджета обеспечивает 8-ядерный процессор Samsung Exynos 7 Series 9610 (четыре высокопроизводительных ядра Cortex-A73 с частотой 2,3 ГГц и четыре энергоэффективных Cortex-A53) и GPU Mali-G72, в тандеме с 4/6 ГБ ОЗУ. Объём ПЗУ составил 64/128 ГБ.

Помимо этого, Galaxy A50 получил тройную основную камеру с модулями на 25+8+5 Мп и 20 Мп селфи-камеру. Габариты: 158,5?74,7?7,7 мм.

Доступность и цены

В продаже Samsung Galaxy A30 и Galaxy A50 появятся в середине марта, предположительно, изначально в Индии. Стоимость новинок пока неизвестна.