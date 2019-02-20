LG представила смартфоны K40, K50 и Q60, защищённые по военному стандарту

Компания LG анонсировала три новых смартфона из среднего ценового сегмента: LG K40, K50 и Q60. Главной особенностью всех трех аппаратов стала защита по американскому военному стандарту MIL-STD 810G, благодаря которой гаджеты устойчивы к высоким и низким температурам (от -20°С до +60°С), вибрациям, ударам и падениям.

LG K40, K50 и Q60

LG Q60

LG Q60 – премиальная модель среди трех смартфонов. Аппарат оснащен 6,26-дюймовым FUllVision дисплеем с разрешением HD + и соотношением сторон 19: 9. В верхней части лицевой панели имеется каплевидный вырез под селфи-камеру.

LG-Q60

Производительность LG Q60 обеспечивает восьмиъядерный процессор с частотой 2,0 ГГц (модель неизвестна). Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, объем внутренней памяти – 64 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 2 ТБ. Емкость аккумулятора равна 3500 мАч.

Помимо этого, LG Q60 получил тройную основную камеру с модулями 16+2+5 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 13 Мп. Дактилоскопический сканер расположен не задней панели. Габариты гаджета: 161,3?77?8,7 мм.

LG K50

LG K50 оснащен 6,26-дюймовым FullVision дисплеем с разрешением HD + и соотношением сторон 19: 9. В верхней части лицевой панели имеется каплевидный вырез под селфи-камеру.

LG-K50

Производительность LG Q60 обеспечивает восьмиъядерный процессор с частотой 2,0 ГГц (модель неизвестна). Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, объем внутренней памяти – 32 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 2 ТБ. Емкость аккумулятора равна 3500 мАч.

LG K50 поставляется с двойной основной камерой с модулям 13+2 Мп. Разрешение селфи-камеры – 13 Мп. Аппарат также имеет сканер отпечатков пальцев на задней панели. Габариты LG K50 аналогичны размерам LG Q60.

LG K40

LG К40 получил 5,7-дюймовый FullVision дисплей без вырезов с разрешением HD + и соотношением сторон 18: 9. Аппаратной основой гаджета стал восьмиъядерный процессор с тактовой частотой 2,0 ГГц в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти. Объем внутренней памяти составляет 32 ГБ с возможностью расширения microSD-картами до 2 ТБ.

LG-K40

В телефоне установлена одна 16-мегапиксельная основная камера и 8-мегапиксельная селфи-камера с поддержкой светодиодной вспышки. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч, размеры: 153,0?71,9?8,3 мм. На задней панели также имеется дактилоскопический сканер.

Все три гаджета оснащены дополнительными клавишами для активации умного помощника Google Assistant. Дата начала продаж и стоимость новинок пока неизвестны.


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