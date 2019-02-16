Xiaomi официально подтвердила использование в смартфоне Mi 9 процессора Snapdragon 855

Xiaomi официально подтвердила использование в смартфоне Mi 9 процессора Snapdragon 855

Xiaomi планирует представить свой новый флагманский смартфон Mi 9 двадцатого февраля — в тот же день, когда пройдёт презентация Samsung Galaxy S10.

Это означает уверенность компании в том, что Mi 9 вполне по силам на равных сражаться с Galaxy S10. Чтобы повысить ажиотаж вокруг будущей битвы флагманов, руководители Xiaomi понемногу публикуют новые подробности о своём новом смартфоне.

«Пришло время увидеть истинную силу Snapdragon 855», — сообщил на своей странице в Facebook старший вице-президент Xiaomi Ван Сян (Wang Xiang), подтвердив тем самым слухи о том, что «сердцем» Mi 9 станет флагманский чипсет компании Qualcomm.

Он также рассказал, что сотрудничество Xiaomi с Qualcomm берёт начало в 2017 году.

«В августе 2017 года мы создали наш первый центр исследований и разработок в США и быстро начали налаживать тесные партнёрские отношения с Qualcomm, — сообщил Ван Сян. — Теперь мы намерены вступить в новую эру мобильных технологий, запустив #Mi9 с процессором Qualcomm Snapdragon 855».

Xiaomi официально подтвердила использование в смартфоне Mi 9 процессора Snapdragon 855

Использование схемы с одним высокопроизводительным ядром Kryo 485 с тактовой частотой 2,84 ГГц, тремя Kryo 485, работающими на частоте до 2,42 ГГц, и четырьмя ядрами с частотой до 1,8 ГГц обещает увеличение производительности Snapdragon 855 на 45 % по сравнению с процессором Snapdragon 845, а скорость GPU выросла на 20 %.

Xiaomi официально подтвердила использование в смартфоне Mi 9 процессора Snapdragon 855

Ожидается, что смартфон Xiaomi Mi 9 оснащён 6,4-дюймовым AMOLED-экраном со встроенным сканером отпечатков пальцев, а также имеет на борту 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель с ёмкостью 128 Гбайт.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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