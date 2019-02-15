Китайские бренды атакуют европейский рынок смартфонов
Компания Canalys обнародовала результаты исследования европейского рынка смартфонов в последней четверти и 2018 году в целом.
Сообщается, что в период с октября по декабрь включительно в Европе было реализовано 56,6 млн «умных» сотовых аппаратов. Это на 2,3 % меньше результата за последнюю четверть 2017 года, когда объём отрасли оценивался в 58,0 млн единиц.
Крупнейшим поставщиком является Samsung с долей в 28,7 %. На втором месте находится Apple, показавшая результат в 14,7 %. Ну а замыкает тройку Huawei, которая контролирует 13,3 % европейского рынка.
По итогам года в целом продажи составили 197 млн штук. Падение в годовом исчислении оказалось на уровне 4 %.
Аналитики Canalys говорят, что на рынок смартфонов Европы наступают китайские бренды. Их суммарная доля достигла рекордного значения в 32 %. Иными словами, аппараты из Поднебесной заняли треть европейского рынка.
По итогам 2018 года тройка ведущих поставщиков выглядит следующим образом: Samsung (31,3 %), Apple (21,7 %) и Huawei (21,6 %). Причём из этих компаний только китайская Huawei смогла нарастить продажи.
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15.02.2019 05:47