Китайские бренды атакуют европейский рынок смартфонов

Китайские бренды атакуют европейский рынок смартфонов

Компания Canalys обнародовала результаты исследования европейского рынка смартфонов в последней четверти и 2018 году в целом.

Сообщается, что в период с октября по декабрь включительно в Европе было реализовано 56,6 млн «умных» сотовых аппаратов. Это на 2,3 % меньше результата за последнюю четверть 2017 года, когда объём отрасли оценивался в 58,0 млн единиц.

Крупнейшим поставщиком является Samsung с долей в 28,7 %. На втором месте находится Apple, показавшая результат в 14,7 %. Ну а замыкает тройку Huawei, которая контролирует 13,3 % европейского рынка.

По итогам года в целом продажи составили 197 млн штук. Падение в годовом исчислении оказалось на уровне 4 %.

Китайские бренды атакуют европейский рынок смартфонов

Аналитики Canalys говорят, что на рынок смартфонов Европы наступают китайские бренды. Их суммарная доля достигла рекордного значения в 32 %. Иными словами, аппараты из Поднебесной заняли треть европейского рынка.

По итогам 2018 года тройка ведущих поставщиков выглядит следующим образом: Samsung (31,3 %), Apple (21,7 %) и Huawei (21,6 %). Причём из этих компаний только китайская Huawei смогла нарастить продажи.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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