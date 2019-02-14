Флагман Xiaomi Mi 9 показался на качественном снимке

Опубликованы фотографии нового флагманского смартфона Xiaomi Mi 9, на котором можно оценить его дисплей. На этот раз экран не имеет моноброви – ее заменил аккуратный круглый вырез в верхней части, и визуально он занимает совсем немного места.

Рамок у экрана Xiaomi Mi 9 практически не осталось, а сзади у смартфона находится тройная фотокамера, основной модуль которой имеет разрешение 48 Мп и производится фирмой Sony. Дисплей аппарата – это панель AMOLED на 6,4 дюйма по диагонали с разрешением Quad HD+, а его процессор – это флагманский чип Qualcomm 855, анонсированный в конце 2018 года.

В базовой комплектации мобильника есть 6 Гб оперативной и 128Гб постоянной памяти, а также 27-ваттная зарядка для аккумулятора емкостью 3500 мАч. Сканер отпечатков пальцев убрали с задней панели и встроили в экран. Xiaomi Mi 9 дополнительно оснащен модулем NFC и прошивкой MIUI поверх Android 9 Pie. Дебют состоится до конца текущего квартала, а его стоимость пока не сообщается.

Максим Мишенев, MobileDevice


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