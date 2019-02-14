Nokia 9 PureView: все подробности о камере с пятью модулями

Nokia 9 PureView, официальный дебют которого состоится 24 февраля, будет обладать несколькими интересными функциями. Помимо дактилоскопического сканера, интегрированного в дисплей и беспроводной зарядки, гаджет получит основную камеру с пятью модулями.

Пента-камера Nokia 9 PureView будет включать в себя модуль автофокуса, светодиодную вспышку и пять датчиков камеры. Благодаря отчету ресурса Nokia Power User, стало известно, что смартфон способен снимать фото с разрешением 64 Мп.

В отчете также указывается, что система камер Nokia 9 PureView будет включать два датчика по 12 Мп, два датчика по 16 Мп и один сенсор с разрешением 8 Мп. Гаджет получит поддержку технологии Light camera, от компании Light, специализирующейся на «вычислительной фотографии» и предлагает такие функции, как масштабирование без потерь, 3D-картографирование глубины и многое другое. Также сообщается, что аппарат сможет снимать фото через все пять датчиков одновременно, и сможет захватывать в 10 раз больше света для лучшего качества изображения в условиях низкой освещенности.