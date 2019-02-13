Финальные характеристики серии Samsung Galaxy S10

Благодаря ресурсу GSMArena стал известен список полных технических характеристик серии смартфонов Galaxy S10, которую Samsung официально представит уже 20 февраля.

Galaxy-S10+

Дисплей

Galaxy S10+ получит 6,3-дюймовый дисплей, а не 6,4-дюймовый, как предполагалось ранее. Разрешение экрана составит 3040?1440 пикселей.

Камеры

Galaxy S10 и Galaxy S10+ будут обладать тройной основной камерой, включающей модули:

  • телефото 12 Мп f/2.4 с углом обзора 45° и автофокусом;
  • широкоугольный 12 Мп f/1.5 с углом обзора 77°, двойной апертурой и автофокусировкой Dual Pixel;
  • ультраширокоугольный / 16 Мп f/2.2 с углом обзора 123° и фиксированным фокусом.
Galaxy-S10-Plus-vs-Galaxy-S10

Galaxy S10e получит двойную основную камеру с широкоугольным модулем на 12 Мп и ультраширокоугольным сенсором на 16 Мп.

Samsung Galaxy S10e

Galaxy S10, S10+ и S10e будут оснащены 10-мегапиксельной фронтальной камерой с апертурой f/1,9 и поддержкой 4K-видео. Помимо этого, будет поддерживаться система автофокусировки Dual Pixel и увеличенный режим замедленной съёмки – до 0,4-0,8 с, а это вдвое дольше, чем у предшественников.

Особенности Samsung Galaxy S10

Кроме того, в сети уже появился официальный рекламный ролики, который подтверждает ключевые особенности флагманского смартфона Samsung Galaxy S10.

Грядущая новинка получит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, интегрированный в дисплей. Данный сенсор гораздо быстрее и точнее, чем оптический дактилоскопический сканер. У младшей модели Galaxy S10e сканер отпечатков пальцев разместится на боковой грани.

Ещё одной особенностью Samsung Galaxy S10 станет возможность заряжать смартфоны и аксессуары других производителей беспроводным путем.


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