Раскрыты характеристики флагмана Nokia 9 PureView

Интернет-гигант Google «случайно» рассекретил характеристики смартфона Nokia 9 PureView от холдинга HMD Global за две недели до его анонса. Конечно же, это намеренный слив, ибо так сейчас делают все.



Исходя из полученных данных, прямо-таки флагманом Nokia 9 PureView точно не будет, по крайней мере, в той комплектации, что представлена на фото. Ему приписано наличие всего лишь 4 Гб ОЗУ и экрана лишь на 6 дюймов по диагонали, и это параметры какого-нибудь Xiaomi за 150 баксов. С другой стороны, в смартфоне будет 128 Гб постоянной памяти, современная ОС Android 9 Pie без дополнительных обвесов и приложений.



Заметим, что на фото нет названия задействованного в Nokia 9 PureView процессора, и это самая главная интрига на сегодняшний день. По имеющимся данным, смартфон соберут на морально устаревшем Qualcomm 845, и, если это так, то на фоне всех остальных конкурентов с Qualcomm 855 он будет казаться отставшим от жизни. Прочие параметры Nokia 9 PureView не называются. Дебют флагмана состоится на MWC 2019 уже в конце текущего месяца, то есть через две недели.