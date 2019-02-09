LG K12+ получит аппаратную платформу от Xiaomi Redmi 6

LG K12+ получит аппаратную платформу от Xiaomi Redmi 6

На выставке MWC 2019, которая пройдёт в последние дни февраля, компания LG покажет свою главную новинку первого полугодия — G8 ThinQ. О новом флагманском смартфоне южнокорейского бренда написано уже немало, однако на стенде LG Electronics в Барселоне он будет представлен не один. Очень вероятно, что вместе с ним в Испанию привезут бюджетную модель K12+ — преемника анонсированного прошлым летом LG K11+. Информацией о том, как будет выглядеть аппарат и какие характеристики получит, поделился сайт TigerMobiles.com.

Согласно источнику, в качестве аппаратной платформы LG K12+ выступит однокристальная система MediaTek Helio P22 (MT6762) в составе восьми ядер Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графического ускорителя PowerVR GE8320. Этот же чипсет применяется в Xiaomi Redmi 6, анонс которого состоялся в июне 2018 года. Объём оперативной памяти «на борту» LG K12+ составит 3 Гбайт, то есть столько же, сколько содержит Redmi 6 в базовой модификации.

LG K12+ получит аппаратную платформу от Xiaomi Redmi 6

Диагональ дисплея у предстоящей новинки LG, предположительно, будет равна 5,8 дюйма. Вертикально вытянутый экран с соотношением сторон 18:9 сможет выводить изображение с разрешением 1440 ? 720 точек и пиксельной плотностью 280 ppi. В качестве операционной системы «из коробки» указана Android 8.1.

Другие спецификации и цена LG K12+ не сообщаются. Остаётся надеяться, что производитель учтёт ошибки прошлого и выпустит бюджетную новинку по бюджетной цене. Напомним, что вышедший на рынок в июле прошлого года LG K11+ при скромных спецификациях был оценён в районе 270 евро (данные GSMArena.com).


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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