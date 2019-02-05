Xiaomi выпустила внешний аккумулятор с беспроводной зарядкой

Xiaomi представила в Китае новую модель портативного аккумулятора Mi Power Bank с функцией беспроводной зарядки Qi, ёмкостью 10 000 мАч, компактным корпусом и необычным дизайном.

Характеристики

Mi Power Bank оснащен разъёмами micro-USB для зарядки самого портативного аккумулятора и двумя USB Type-A с мощностью на выходе в 10 Вт для зарядки других гаджетов. Внутри корпуса размещена индукционная катушка, обеспечивающая функцию беспроводной зарядки совместимых устройств. Таким образом, портативный аккумулятор может одновременно заряжать до трёх устройств – два проводным путем и одно беспроводным.

Корпус

Xiaomi Mi Power Bank выполнен в квадратном корпусе с габаритами 90?80?26 мм и массой 234 грамм. Верхняя и нижняя поверхности корпуса покрыты устойчивой тканью, которая не будет царапать лежащие на ней устройства, а боковые поверхности – прорезиненными пластиком. Для отображения уровня заряда при нажатии кнопки задействуются 4 светодиодных индикатора белого цвета. Помимо этого, на корпусе расположено отверстие для крепления ремешка.

Стоимость

Xiaomi Mi Power Bank станет доступен в Китае с 5 февраля в серой и чёрной цветовых вариациях по рекомендованной стоимости на уровне $15.