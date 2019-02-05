Xiaomi выпустила внешний аккумулятор с беспроводной зарядкой

Xiaomi представила в Китае новую модель портативного аккумулятора Mi Power Bank с функцией беспроводной зарядки Qi, ёмкостью 10 000 мАч, компактным корпусом и необычным дизайном.

Mi Power Bank

Характеристики

Mi Power Bank оснащен разъёмами micro-USB для зарядки самого портативного аккумулятора и двумя USB Type-A с мощностью на выходе в 10 Вт для зарядки других гаджетов. Внутри корпуса размещена индукционная катушка, обеспечивающая функцию беспроводной зарядки совместимых устройств. Таким образом, портативный аккумулятор может одновременно заряжать до трёх устройств – два проводным путем и одно беспроводным.

Mi Power Bank

Корпус

Xiaomi Mi Power Bank выполнен в квадратном корпусе с габаритами 90?80?26 мм и массой 234 грамм. Верхняя и нижняя поверхности корпуса покрыты устойчивой тканью, которая не будет царапать лежащие на ней устройства, а боковые поверхности – прорезиненными пластиком. Для отображения уровня заряда при нажатии кнопки задействуются 4 светодиодных индикатора белого цвета. Помимо этого, на корпусе расположено отверстие для крепления ремешка.

Mi Power Bank

Стоимость

Xiaomi Mi Power Bank станет доступен в Китае с 5 февраля в серой и чёрной цветовых вариациях по рекомендованной стоимости на уровне $15.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Характеристики, цвета и сроки выпуска смартфонов Galaxy S10 подтверждены представителем SamsungХарактеристики, цвета и сроки выпуска смартфонов Galaxy S10 подтверждены представителем Samsung
Во всём мире используется более 900 миллионов iPhoneВо всём мире используется более 900 миллионов iPhone
Смартфон без отверстий Meizu Zero уже в продаже по цене $1299Смартфон без отверстий Meizu Zero уже в продаже по цене $1299
Складывающийся втрое игровой смартфон Samsung раскрыт в патентеСкладывающийся втрое игровой смартфон Samsung раскрыт в патенте
Xiaomi Redmi Go за €80 и батареей на 3000 мАч представлен официальноXiaomi Redmi Go за €80 и батареей на 3000 мАч представлен официально
Блок рекламы


Похожие новости
Xiaomi готовит смартфоны с несколькими отверстиями в экранеXiaomi готовит смартфоны с несколькими отверстиями в экране
Xiaomi разрабатывает два смартфона на базе SoC Snapdragon 855Xiaomi разрабатывает два смартфона на базе SoC Snapdragon 855
Xiaomi будет выпускать смартфоны под пятью брендамиXiaomi будет выпускать смартфоны под пятью брендами
Xiaomi снизила стоимость Redmi Go до €66Xiaomi снизила стоимость Redmi Go до €66
Смартфоны серии Xiaomi Mi Max 4 получат гигантский 7,2? дисплейСмартфоны серии Xiaomi Mi Max 4 получат гигантский 7,2? дисплей
Все характеристики смартфона Xiaomi Mi 9Все характеристики смартфона Xiaomi Mi 9
Xiaomi представит 15 февраля смартфон Redmi X с подэкранным сканером отпечатковXiaomi представит 15 февраля смартфон Redmi X с подэкранным сканером отпечатков
Xiaomi Redmi Go за €80 и батареей на 3000 мАч представлен официальноXiaomi Redmi Go за €80 и батареей на 3000 мАч представлен официально
Xiaomi Mi A2 уходит в бесконечную перезагрузку после обновленияXiaomi Mi A2 уходит в бесконечную перезагрузку после обновления
Рассекречен бюджетный смартфон Xiaomi Redmi Go: экран HD и чип Snapdragon 425Рассекречен бюджетный смартфон Xiaomi Redmi Go: экран HD и чип Snapdragon 425
Последние новости
Подгружаем последние новости