Xiaomi будет выпускать смартфоны под пятью брендами

По случаю празднования Китайского Нового года, исполнительный директор компании Xiaomi, Лэй Цзюнь (Lei Jun), дал интервью, в котором рассказал о достижениях компании за прошедший год, а также о её планах на будущее.

В 2019 году Xiaomi сосредоточит своё внимание на мультибрендовой стратегии. Помимо двух основных брендов, Xiaomi и Redmi, компания также имеет три суббренда: POCO, Mito и Black Shark, ориентированный на европейский рынок, женщин и геймеров, соответственно. По словам Лэй Цзюнь, в нынешнем году Xiaomi представит новые инновационные смартфоны под каждым из своих брендов.

Также исполнительный директор Xiaomi отметил, что за восемь лет существования, компания претерпела много изменений. За эти годы Xiaomi из небольшой компании, насчитывающей чуть более 10 человек, выросла в четвертого по величине в мире производителя мобильных телефонов.