Глава Redmi решил узнать с помощью опроса, что ждут от Redmi Note 7 Pro

Глава Redmi решил узнать с помощью опроса, что ждут от Redmi Note 7 Pro

Генеральный директор бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) опубликовал опрос в социальной сети Weibo, чтобы узнать у поклонников, какие два наиболее важных обновления они хотели бы увидеть у смартфона Redmi Note 7 Pro. Анонс новинки состоится в следующем месяце после празднования китайского Нового года.

Опрос заканчивается через пару дней, но уже сейчас ясно, какое из обновлений является наиболее желаемым. Опрос показывает, что большинство пользователей ожидают использования в смартфоне более мощного процессора — почти 35 % респондентов. И если слухи подтвердятся, пользователи получат желаемое — Note 7 Pro, как ожидается, станет одним из первых смартфонов с чипсетом Snapdragon 675.

Около 19 % участников опроса проголосовали за улучшенную 48-Мп тыльную камеру. Почти 16,5% респондентов ожидают, что у Note 7 Pro будет больше объём флеш-памяти. Другие варианты, включая аккумулятор повышенной ёмкости, повышенную водонепроницаемость, улучшенную фронтальную камеру и 8 Гбайт оперативной памяти, получили гораздо меньше голосов.

Глава Redmi решил узнать с помощью опроса, что ждут от Redmi Note 7 Pro

Бренд Redmi уже подтвердил, что Redmi Note 7 Pro получит обновлённую основную камеру с 48-Мп сенсором Sony IMX586. Также ожидается, что смартфон будет поставляться с 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем ёмкостью 64 или 128 Гбайт. Стоимость смартфона стартует с 1599 юаней ($238).


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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