Смартфоны серии Xiaomi Mi Max 4 получат гигантский 7,2? дисплей

В распоряжении сетевых источников оказались данные о характеристиках смартфонов Mi Max 4 и Mi Max 4 Pro, которые, как ожидается, в нынешнем году анонсирует китайская компания Xiaomi.

Сообщается, что аппараты получат гигантский дисплей размером 7,2 дюйма по диагонали. Говорится о применении панели с вырезом и узкими рамками.

Xiaomi Mi Max 3

В состав основной камеры якобы войдёт сенсор Samsung ISOCELL GM1 с 48 млн пикселей. Это противоречит ранее публиковавшимся данным, в соответствии с которыми основная двойная камера могла объединить датчики с 12 млн и 5 млн пикселей.

«Сердцем» Xiaomi Mi Max 4, если верить новым сведениям, послужит процессор Qualcomm Snapdragon 660. Этот чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический контроллер Adreno 512.

Модификации Xiaomi Mi Max 4 Pro приписывают наличие процессора Snapdragon 675, который содержит восемь вычислительных ядер Kryo 460 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графический ускоритель Adreno 612.

Говорится о 4 и 6 Гбайт оперативной памяти и о флеш-накопителе вместимостью 64 и 128 Гбайт. Питание обеспечит мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 5800 мА·ч.

Смартфоны будут предлагаться с операционной системой Android 9 Pie с надстройкой MIUI 11. Сейчас называется ориентировочная цена аппарата Xiaomi Mi Max 4 — от 240 до 300 долларов США .



