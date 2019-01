Xiaomi Redmi Go за €80 и батареей на 3000 мАч представлен официально

Компания Xiaomi представила официально свой первый смартфон в рамках программы Android Go – Xiaomi Redmi Go. Новинка работает под управлением ОС Android 8.1 Oreo (Go Edition).

Дисплей

Xiaomi Redmi Go заключен в пластиковый корпус с тонкими рамками, и оснащен 5-дюймовым дисплеем с разрешением 1280?720 пикселей и соотношением сторон 16:9.

Аппаратная основа

Производительность гаджета обеспечивает процессор Qualcomm Snapdragon 425 (четыре ядра Cortex-A53 с частотой 1,4 ГГц) в тандеме с графическим ускорителем Adreno 308 и 1 ГБ оперативной памяти. Объём встроенной памяти составляет 8/16 ГБ, расширяемой microSD-картами. Поддерживается гибридный слот. Ёмкость аккумулятора достигает 3000 мАч.

Камеры

Сзади у смартфона имеется 8-мегапиксельная основная камера со вспышкой, спереди – 5-мегапиксельная селфи-камера.

Доступность, цвета, цена

В продаже Xiaomi Redmi Go в Европе и на Филиппинах появится уже в следующем месяце. Гаджет поставляется в двух цветовых вариантах: черном и синем. Стоимость новинки в Европе составляет €80 (6070 рублей, 2550 гривен, 197 белорусских рублей).

Все технические характеристики Redmi Go: