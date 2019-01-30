Xiaomi Redmi Go за €80 и батареей на 3000 мАч представлен официально

Компания Xiaomi представила официально свой первый смартфон в рамках программы Android Go – Xiaomi Redmi Go. Новинка работает под управлением ОС Android 8.1 Oreo (Go Edition).
Дисплей
Xiaomi Redmi Go заключен в пластиковый корпус с тонкими рамками, и оснащен 5-дюймовым дисплеем с разрешением 1280?720 пикселей и соотношением сторон 16:9.
Аппаратная основа
Производительность гаджета обеспечивает процессор Qualcomm Snapdragon 425 (четыре ядра Cortex-A53 с частотой 1,4 ГГц) в тандеме с графическим ускорителем Adreno 308 и 1 ГБ оперативной памяти. Объём встроенной памяти составляет 8/16 ГБ, расширяемой microSD-картами. Поддерживается гибридный слот. Ёмкость аккумулятора достигает 3000 мАч.
Камеры
Сзади у смартфона имеется 8-мегапиксельная основная камера со вспышкой, спереди – 5-мегапиксельная селфи-камера.
Доступность, цвета, цена
В продаже Xiaomi Redmi Go в Европе и на Филиппинах появится уже в следующем месяце. Гаджет поставляется в двух цветовых вариантах: черном и синем. Стоимость новинки в Европе составляет €80 (6070 рублей, 2550 гривен, 197 белорусских рублей).
Все технические характеристики Redmi Go:
- Сеть: GSM (850/900/1800/1900 МГц), WCDMA (850/900/1900/2100 МГц), FDD-LTE (Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41);
- Операционная система: Android 8.1 Oreo (Go Edition);
- Дисплей: 5", 16:9, 1280?720, 72% NTSC, 380 нит, 1000:1, LCD;
- Камера: 8 Мп, 1,12 мкм, автофокус, вспышка, f/2.0, HDR, LED-вспышка;
- Фронтальная камера: 5 Мп, f/2.2, 1,12 мкм;
- Процессор: 4 ядра, 64-бит, 1,4 ГГц, Qualcomm Snapdragon 425;
- Графический ускоритель: Adreno 308;
- ОЗУ: 1 ГБ;
- ПЗУ: 8 ГБ;
- Карта памяти: microSD до 128 ГБ (гибридный слот);
- GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou;
- Wi-Fi (802.11 b/g/n);
- Bluetooth 4.1;
- microUSB;
- Два слота SIM (micro-SIM и nano-SIM);
- Аккумулятор: встроенный, 3000 мАч;
- Размеры: 140,4?70,1?8,35 мм;
- Вес: 137 грамм.