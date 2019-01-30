Xiaomi Redmi Go за €80 и батареей на 3000 мАч представлен официально

Компания Xiaomi представила официально свой первый смартфон в рамках программы Android Go – Xiaomi Redmi Go. Новинка работает под управлением ОС Android 8.1 Oreo (Go Edition).

Xiaomi Redmi Go

Дисплей

Xiaomi Redmi Go заключен в пластиковый корпус с тонкими рамками, и оснащен 5-дюймовым дисплеем с разрешением 1280?720 пикселей и соотношением сторон 16:9.

Аппаратная основа

Производительность гаджета обеспечивает процессор Qualcomm Snapdragon 425 (четыре ядра Cortex-A53 с частотой 1,4 ГГц) в тандеме с графическим ускорителем Adreno 308 и 1 ГБ оперативной памяти. Объём встроенной памяти составляет 8/16 ГБ, расширяемой microSD-картами. Поддерживается гибридный слот. Ёмкость аккумулятора достигает 3000 мАч.

Xiaomi Redmi Go

Камеры

Сзади у смартфона имеется 8-мегапиксельная основная камера со вспышкой, спереди – 5-мегапиксельная селфи-камера.

Доступность, цвета, цена

В продаже Xiaomi Redmi Go в Европе и на Филиппинах появится уже в следующем месяце. Гаджет поставляется в двух цветовых вариантах: черном и синем. Стоимость новинки в Европе составляет €80 (6070 рублей, 2550 гривен, 197 белорусских рублей).

Xiaomi Redmi Go

Все технические характеристики Redmi Go:

  • Сеть: GSM (850/900/1800/1900 МГц), WCDMA (850/900/1900/2100 МГц), FDD-LTE (Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41);
  • Операционная система: Android 8.1 Oreo (Go Edition);
  • Дисплей: 5", 16:9, 1280?720, 72% NTSC, 380 нит, 1000:1, LCD;
  • Камера: 8 Мп, 1,12 мкм, автофокус, вспышка, f/2.0, HDR, LED-вспышка;
  • Фронтальная камера: 5 Мп, f/2.2, 1,12 мкм;
  • Процессор: 4 ядра, 64-бит, 1,4 ГГц, Qualcomm Snapdragon 425;
  • Графический ускоритель: Adreno 308;
  • ОЗУ: 1 ГБ;
  • ПЗУ: 8 ГБ;
  • Карта памяти: microSD до 128 ГБ (гибридный слот);
  • GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou;
  • Wi-Fi (802.11 b/g/n);
  • Bluetooth 4.1;
  • microUSB;
  • Два слота SIM (micro-SIM и nano-SIM);
  • Аккумулятор: встроенный, 3000 мАч;
  • Размеры: 140,4?70,1?8,35 мм;
  • Вес: 137 грамм.


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