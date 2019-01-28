Samsung представила доступные смартфоны Galaxy M10 и M20

В Индии состоялась презентация новой серии смартфонов южнокорейского производителя Samsung – Galaxy M. Данная линейка включает в себя три бюджетных гаджета: Samsung Galaxy M10, Galaxy M20 и Galaxy M30. На мероприятии были представлены только два представителя из данной серии. Третий гаджет Galaxy M30 дебютирует позже.

Как заявили на презентации, Galaxy M ориентированы на миллениалов (для юного поколения). При покупке смартфонов предусмотрены специальные тарифные планы на интернет-трафик по доступным ценам.

Galaxy M10

Galaxy M10 оснащен 6,2-дюймовым Infinity V дисплеем. Производительность гаджета обеспечивает процессор Samsung Exynos 7870 с 8-ядерным CPU частотой 1,6 ГГц и GPU Mali-T830. В тандеме идёт 2/3 ГБ оперативной памяти. Объём встроенного флеш-накопителя составляет 16/32 ГБ. Ёмкость аккумулятора достигает 3400 мАч.

За фото- и видео-возможности отвечают двойная основная камера с модулями 13+5 Мп и фронтальная камера на 5 Мп, которая располагается в каплевидном вырезе в верхней части дисплея.

В качестве программного обеспечения используется Android 8.1 Oreo с интерфейсом Samsung Experience 9.5. Габариты и масса модели 160,6?76,1?7,9 мм, масса – 163 грамма.

Galaxy M20

Galaxy M20 обладает 6,3-дюймовым экраном Infinity-V с разрешением 2340?1080 пикселей. Аппаратной основой гаджета стал процессор Samsung Exynos 7904 в тандеме с 3/4 ГБ оперативной памяти. Объём встроенного флеш-накопителя составляет 32/64 ГБ. Ёмкость аккумулятора достигает 5000 мАч.

На задней стороне Galaxy M20 располагается двойная основная камера с модулями на 13 Мп с апертурой F/1,9 и 5 Мп с апертурой F/2,2. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп.

В качестве программного обеспечения используется Android 8.1 Oreo с интерфейсом Samsung Experience 9.5. Габариты и масса Galaxy M20 – 156,6?74,5?8,8 мм и 186 граммов. Есть разъём USB-C.

Доступность, цветовая палитра, цена

Продажи Galaxy M10 и Galaxy M20 стартуют в Индии 5 февраля. Стоимость Galaxy M10 в базовой модификации 2+16 ГБ (в переводе на доллары) составляет $113, а версия с 3+32 ГБ памяти обойдется в $127. Galaxy M20 в базовой модификации 3+32 ГБ будет стоить $155, тогда как версия 4+64 ГБ обойдется в $183. Вариантов цветового оформления у моделей два: синий и черный. Для смартфонов уже обещано обновление до Android 9.0 Pie.