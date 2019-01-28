Флагман Meizu 16s показали на рендерах

Генеральный директор Meizu Хуан Чжан сообщил новую информацию о грядущем флагманском смартфоне Meizu 16s, на основании которой был создан рендерный снимок новинки.

Верхняя рамка дисплея станет на 1,5 мм тоньше относительно Meizu 16th. Учитывая то, что привычный вырез в дисплее для фронтальной камеры будет отсутствовать, камеру и разговорный динамик могут разместить в тонкой верхней рамке. Помимо этого, Meizu 16s получит интегрированный в дисплей сканер отпечатков пальцев, а также увеличенную ёмкость аккумулятора (в Meizu 16th Plus она равна 3640 мАч), что приведет к утолщению корпуса (у Meizu 16th и Meizu 16th Plus она составляла 7,3 мм).