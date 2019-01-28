Флагман Meizu 16s показали на рендерах

Генеральный директор Meizu Хуан Чжан сообщил новую информацию о грядущем флагманском смартфоне Meizu 16s, на основании которой был создан рендерный снимок новинки.

Meizu 16s

Верхняя рамка дисплея станет на 1,5 мм тоньше относительно Meizu 16th. Учитывая то, что привычный вырез в дисплее для фронтальной камеры будет отсутствовать, камеру и разговорный динамик могут разместить в тонкой верхней рамке. Помимо этого, Meizu 16s получит интегрированный в дисплей сканер отпечатков пальцев, а также увеличенную ёмкость аккумулятора (в Meizu 16th Plus она равна 3640 мАч), что приведет к утолщению корпуса (у Meizu 16th и Meizu 16th Plus она составляла 7,3 мм).

Напомним, уже известно, что Meizu 16s получит 6,2-дюймовый дисплей, новый флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 855 и модуль NFC, а Meizu 16s Plus отличается 6,5-дюймовым дисплеем и поддержкой беспроводной зарядки.


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