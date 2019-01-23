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Xiaomi анонсирует 5G-версию Xiaomi Mi Mix 3 на MWC 2019 Компания Xiaomi официально подтвердила свое присутствие на международной выставке мобильной индустрии MWC 2019. Производитель опубликовал в сети рекламный тизер с изображением космического скафандра. Согласно последней информации, в Барселоне Xiaomi представит новую версию слайдера Xiaomi Mi Mix 3 с поддержкой высокоскоростных сетей 5G. Новинка будет оснащена модемом X50, который обеспечивает скорость загрузки до 2 ГБ/с. Напомним, Mobile World Congress 2019 будет проходить с 25 по 28 февраля. Предположительно, стоимость Xiaomi Mi Mix 3 с поддержкой 5G-сетей будет на $100 выше, чем Xiaomi Mi Mix 3, работающего в сетях 4G ($475-$575).

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