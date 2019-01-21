Фаблету Xiaomi Mi Max 4 пообещали тройную 32-Мп камеру

В 2019 году семейство больших, но недорогих смартфонов Xiaomi Mi Max ждёт очередное обновление. Компания выпустит уже четвёртое по счёту поколение фаблета, который, согласно предварительной информации, как и предшественник, получит 6,9-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+. Неизменными по сравнению с Mi Max 3 останутся и конфигурации оперативной и флеш-памяти — 4/64 и 6/128 Гбайт.

Xiaomi Mi Max 3, выпущенный в 2018 году, стал первым представителем семейства с экраном 18:9

В коммуникационных возможностях «четвёрки» также не стоит ждать чего-то нового — прошлогодняя модель и так обладает двухдиапазонным Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS/ГЛОНАСС и портом USB Type-C. Что же касается поддержки NFC , то она по-прежнему под вопросом. А ёмкость аккумулятора если и увеличат, то не намного — с 5500 до 5600 мА·ч. Быстрая зарядка, вероятно, останется версии Quick Charge 3.0.

На данном рендере Xiaomi Mi Max 4 изображён с тройной тыльной камерой и сканером отпечатков пальцев в дисплее. Но последнего в фаблете, скорее всего, не будет.

Основные нововведения в Xiaomi Mi Max 4 следует искать в аппаратной платформе и камере. Как сообщает интернет-ресурс IGeekphone, устройство будет построено на базе процессора Qualcomm Snapdragon 710, хотя больше месяца назад некоторые источники указывали на чипсет Snapdragon 720. Уже из коробки фаблет будет иметь операционную систему Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10. Тыльный фотомодуль станет тройным, причём основным в нём окажется 32-Мп сенсор. А вот на появление встроенного в дисплей сканера отпечатка пальца и водонепроницаемости IP68 рассчитывать не нужно, уверяют источники.

Ориентировочная цена Xiaomi Mi Max 4 — $250. Начало продаж смартфона следует ожидать во втором квартале 2019 года, то есть в период с апреля по июнь. Для сравнения: Mi Max 3 был представлен и начал продаваться в июле прошлого года.



