Microsoft приспособит Windows 10 к работе на смартфонах и планшетах со складными дисплеями

Microsoft намерена адаптировать ОС Windows 10 для складных устройств с гибкими дисплеями, а также выпустить аналогичное устройство с двумя дисплеями под кодовым названием Andromeda, – сообщает ресурс The Verge, ссылаясь на компетентные инсайдерские источники.

Andromeda

Microsoft прикладывает большие усилия в разработку данного направления, включая линейку устройств Surface. Работа проводится совместно с Intel и другими компания с заделом на грядущие несколько лет.

Ожидается, что складные устройства с двумя дисплеями вскоре станут новым трендом, как и гибридные ноутбуки-трансформеры под управлением ОС Windows 8 и Windows 10 5 лет назад.

Заметим, что первая сборка Windows 10, маркированная «rs_shell_devices_foldables» и ориентированная для складных устройств, уже была обнаружена в сети пару дней назад, что подтверждает работу Microsoft.


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