Microsoft приспособит Windows 10 к работе на смартфонах и планшетах со складными дисплеями

Microsoft намерена адаптировать ОС Windows 10 для складных устройств с гибкими дисплеями, а также выпустить аналогичное устройство с двумя дисплеями под кодовым названием Andromeda, – сообщает ресурс The Verge, ссылаясь на компетентные инсайдерские источники.

Microsoft прикладывает большие усилия в разработку данного направления, включая линейку устройств Surface. Работа проводится совместно с Intel и другими компания с заделом на грядущие несколько лет.

Ожидается, что складные устройства с двумя дисплеями вскоре станут новым трендом, как и гибридные ноутбуки-трансформеры под управлением ОС Windows 8 и Windows 10 5 лет назад.