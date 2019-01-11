Рассекречены характеристики Nokia 6 (2019)

Компания HMD Global работает над преемником смартфона Nokia 6.1 – Nokia 6.2, он же Nokia 6 (2019). Твиттер-аккунт @LeaksNokia поделился некоторой информацией о грядущей новинке.

Nokia 8.1 Plus

Nokia 6.2 будет обладать 6,2-дюймовым дисплеем с небольшим круглым вырезом в верхней части, где разместится селфи-камера. Производительность гаджета будет обеспечивать процессор Qualcomm Snapdragon 632 в тандеме с 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти. Объём встроенного флеш-накопителя, предположительно, составит 64 ГБ.

На задней панели Nokia 6.2 расположится двойная основная камера Zeiss на 16 Мп. Также заявлена поддержка технологии 3D-звука Nokia OZO Audio.

Официальный дебют Nokia 6.2 состоится в конце января или начале февраля текущего года. Сначала новинка будет доступна в Китае, а спустя несколько недель выйдет и в других регионах.


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