Xiaomi официально подтвердила разработку MIUI 11

На ежегодном мероприятии Xiaomi MIUI Core Experience Annual Meeting, руководитель отдела планирования продуктов Лю Мин (Liu Ming) подтвердил, что компания начала подготовку к выпуску MIUI 11.

Xiaomi Pocophone F1

Согласно некоторым фотографиям из презентации, MIUI 11 будет гораздо быстрее, чем MIUI 9, и получит совершенно новый интерфейс. Также появится больше функций, связанных с AI, и позволяющих упростить использование устройства.

MIUI 11

Фактические спецификации MIUI 11 на мероприятии не обсуждались. Однако компания продемонстрировала вдохновляющую статистику прошивки. Более 300 миллионов пользователей, на более чем 40 различных устройствах используют MIUI.

Когда выйдет MIUI 11?

Официальная презентация прошивки MIUI 11 должна состояться в мае 2019, тогда как тестовая сборка для мобильных устройств выйдет лишь в начале июня. Релиза финального билда должен состояться спустя 2-3 месяца с момента анонса, то есть приблизительно во второй половине августа.

Какие устройства получат MIUI 11?

Вероятно, что минимально необходимой для новой прошивки станет ОС Android 7.0 Nougat. Таким образом установить MIUI 11 на свои устройства смогут владельцы смартфонов Redmi Note 7 и Note 7 Pro, Pocophone F1, Black Shack и Black Shark Halo, Redmi 6 Pro, Redmi 6, Redmi 6A, Redmi S2, Redmi 5 и Redmi 5 Plus, Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 5, Redmi Note 5A, Redmi Note 4X, Redmi Note 4, Redmi 5A, Redmi 4A, Redmi 4X, Redmi 4, Redmi Pro, Mi 5s и Mi 5s Plus, Mi Max 2, Mi 8 Pro и Mi 8 Lite, Mi 8 и Mi 8 SE, Mi 8 Explorer Edition, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi MIX 2, Mi MIX, Mi Max 3, Mi 6, Mi 6 Plus, Mi 6X, Mi Note 2 и Mi 5.


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