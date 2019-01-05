Доход HTC упал на 66% за 2018 год

HTC обнародовала финансовые отчеты за декабрь и весь календарный 2018 год, который для тайваньского производителя оказался предсказуемо неудачным, – годовой доход продолжает снижаться уже 7-ой год подряд.

В декабре 2018 года HTC заработала $44 млн, а общегодовая выручка составила $769 млн, что меньше показателей 2017 года на 8,24% и 66,36% соответственно.

Несмотря на это, HTC заявила о значительном росте объема бонусов для сотрудников компании, которые в годовом объеме составил примерно $400 000, что на $130 000 больше показателя за 2017 год.