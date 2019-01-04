ASUS представила свой первый планшет на Chrome OS

ASUS представила целый ряд новых устройств на Chrome OS, которые предназначены для образовательных целей. Одной из таких новинок стал планшет Chromebook Tablet CT100.

Chromebook Tablet CT100

Новинка оснащена 9,7-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 2048?1536 пикселей. Благодаря прорезиненному корпусу и дисплею, покрытому закаленным стеклом, планшет способен выдержать падения с высоты до 100 см. Поддерживается стилус, для хранения которого имеется специальное отверстие в корпусе.

ASUS Chromebook Tablet CT100

Производительность Chromebook Tablet CT100 обеспечивает 6-ядерный процессор OP1, созданный специально для хромбуков, в тандеме с графическим ускорителем Mali-T864. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, объем встроенной памяти – 32 ГБ. Ёмкость аккумулятора – 35 Втч. Время автономной работы составляет один учебный день.

Помимо этого, планшет получил 5-мегапиксельную основную камеру, 2-мегапиксельную фронтальную камеру и порт USB 3.1 Type-C для зарядки. Габариты планшета: 9,4?6,8?0,4 мм, вес – 0,5 кг.

Дата начала продаж Chromebook Tablet CT100 и его стоимость будут объявлены позже.


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