Смартфону Xiaomi Mi A3 приписывают наличие «дырявого» экрана и тройной камеры

Смартфону Xiaomi Mi A3 приписывают наличие «дырявого» экрана и тройной камеры

Ресурс Igeekphone.com опубликовал предполагаемые технические характеристики и рендеры смартфона Mi A3, который, как ожидается, в этом году анонсирует китайская компания Xiaomi.

Аппарату приписывают наличие полностью безрамочного «дырявого» дисплея: в экранном отверстии расположится мощная фронтальная камера на основе 32-мегапиксельного сенсора. Говорится о наличии дактилоскопического сканера, интегрированного в область дисплея.

В тыльной части якобы будет установлена тройная основная камера: она объединит датчики с 20 млн, 16 млн и 5 млн пикселей.

Смартфону Xiaomi Mi A3 приписывают наличие «дырявого» экрана и тройной камеры

«Сердцем» новинки, как утверждается, послужит процессор Snapdragon 675. Чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 460 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 612 и движок Qualcomm AI Engine. Модем Snapdragon X12 LTE теоретически позволяет загружать данные со скоростью до 600 Мбит/с.

Смартфону Xiaomi Mi A3 приписывают наличие «дырявого» экрана и тройной камеры

Покупатели смогут выбирать между модификациями с 4, 6 и 8 Гбайт оперативной памяти и с флеш-накопителем вместимостью 64 и 128 Гбайт.

Питание обеспечит довольно мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. Упомянут симметричный порт USB Type-C. Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 9.0 Pie.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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