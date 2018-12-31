Samsung Galaxy A50 получит батарею на 4000 мАч и 24-мегапиксельную основную камеру

В следующем году компания Samsung планирует обновить свою серию смартфонов Galaxy A. Одним смартфоном из этой серии станет Galaxy A50.

Предположительно, аппаратной основой грядущей новинки станет 8-ядерный процессор SoC Exynos 7 9610, четыре ядра которого ARM Cortex-A73 и четыре – Cortex-A53. Объём ОЗУ составит 4 ГБ, а ПЗУ – 64/128 ГБ. Ёмкость аккумулятора достигнет 4000 мАч.

Помимо этого, Galaxy A50 получит 24-мегапиксельную основную камеру и возможно, интегрированный в дисплей сканер отпечатков пальцев. В качестве программного обеспечения будет использоваться Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой One UI.

Официальный дебют Samsung Galaxy A50, скорее всего, состоится на выставке MWC 2019, которая пройдет в Барселоне с 25 по 28 февраля.