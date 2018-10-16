Часы Montblanc Summit 2 работают на новом процессоре от Qualcomm

Не так давно компания Qualcomm анонсировала новый процессор Wear 3100 для носимой электроники – часов и трекеров. Пока что гаджетов на его основе практически нет, и представленные сегодня часы Montblanc Summit 2 стали одними из первых.

Новые Montblanc Summit 2 имеют массу интересных особенностей: в частности, в них вшит модуль NFC для бесконтактных платежей, и есть поддержка платежной системы Google Play. Также можно отметить наличие сразу 8 Гб встроенной памяти защиты от давления хоть 50-метрового водяного столба. Компактный корпус включает барометр, акселерометр, гироскоп, альтиметр, ресивер GPS и сенсор сердечного ритма, так что перед нами не только часы, но и полноценный фитнес-трекер.

По данным производителя, штатной батареи Montblanc Summit 2 часам хватает на 30 дней работы в режиме ожидания и на 7 дней в режим отображения времени. Экран здесь – это AMOLED на 1,2 дюйма в диаметре с разрешением 390х390 точек, и он закрыт прочным сапфировым стеклом. Стоят Montblanc Summit 2 $1000 и $1000 за обычную и спортивную версии, разницу между которыми производитель не уточняет. Цена включает корпус из нержавеющей стали, 1 Гб RAM и модули Bluetooth 4.2 и WI-FI 802.11ac. LTE-модем здесь не предусмотрен.

Максим Мишенев, MobileDevice


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