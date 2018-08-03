AdMob и Unity объявили об интеграции

Платформа мобильной рекламы AdMob, принадлежащая Google , и компания-разработчик игр Unity Technologies объявили о стратегическом партнёрстве. Теперь рекламодатели смогут показывать свои объявления в играх, созданных на движке Unity.

В сегменте мобильных игр 96% игроков не платят деньги за контент. При этом 71% из них не против просмотра рекламы в обмен на бесплатные игры. Сотрудничество AdMob и Unity призвано дать дополнительный стимул для роста мобильной рекламе.

Обе компании работали над будущим партнёрством в течение нескольких лет, поскольку им нужно было произвести сложную техническую интеграцию платформы AdMob в игровой движок Unity.

«Мы не хотим, чтобы разработчики прилагали дополнительные усилия. Теперь они смогут получать доступ к AdMob прямо из редактора Unity», — заявила вице-президент по рекламным решениям Unity Джулия Шумакер (Julie Shumaker).

Благодаря интеграции рекламодатели Google получат прямой доступ к инвентарю Unity (местам размещения, на которых в играх появляется реклама), а разработчики в свою очередь смогут охватить больше рекламодателей по всему миру.

«Это партнёрство выгодно всей экосистеме. Мы хотим предоставить рекламодателям Google доступ к сети мобильных игр Unity через универсальные кампании для приложений. У сети Unity огромный охват – 1,5 млрд устройств на iOS и Android», — отметила вице-президент Google по мобильной рекламе Сисси Сяо (Sissie Hsiao).