Samsung Galaxy Note 9 получит систему охлаждения

Грядущий флагманский фаблета Samsung Galaxy Note 9 получит эффективную систему охлаждения, которая будет препятствовать троттлингу при подключении внешнего дисплея.

Система охлаждения будет представлять собой тепловые трубки, которые покрывают практически половина правой части платы, содержащей чипсет Qualcomm Snapdragon 845 (или Samsung Exynos 9810), что позволит им работать на максимально допустимых частотах.

Новые фото стилуса и аксессуаров

Также на днях сайт Winfuture опубликовал изображения большинства фирменных аксессуаров для Galaxy Note 9, а также изображения нового S Pen в нескольких цветовых вариантах. Кроме золотистого, черного, коричневого и фиолетового, показанных на изображениях ниже, будет еще и серый S Pen.

Главной особенностью готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy Note 9 станет стилус S Pen. Ресурс All About Samsung сравнил стилус грядущей новинки со стилусом Galaxy Note 8. Как видно, различия между обеими перьями минимальны.

Стилус S Pen Galaxy Note 9 будет поставляться с модулем Bluetooth, благодаря которому перо может использоваться для спуска затвора фотокамеры, воспроизведения музыки и для других функций смартфона.

Дата анонса

Презентация Samsung Galaxy Note9 состоится в Нью-Йорке 9 августа. Стоимость новинки с 128 ГБ встроенной памяти составит $935, версия с 512 ГБ обойдется в $1210.