Мобильная сеть пятого поколения до конца года заработает в Сингапуре

Уже в четвёртом квартале нынешнего года в Сингапуре будет запущена опытная сеть мобильной связи пятого поколения — система 5G.

Сообщается, что в проекте примет участие телекоммуникационная компания Singapore Telecommunications, более известная под названием Singtel. Это крупнейший оператор города-государства, расположенного на островах в Юго-Восточной Азии.

Сеть пятого поколения будет использовать оборудование Ericsson. При этом планируется задействовать частотные диапазоны 700 МГц и 28 ГГц.

Поначалу использовать новую сеть для обслуживания рядовых абонентов не планируется. Вместо этого она будет тестироваться в комплексе с перспективными сервисами — доставкой товаров при помощи дронов и системой самоуправляемого транспорта.

Дело в том, что именно 5G считается одним из ключевых элементов инфраструктуры беспилотных машин. Сети пятого поколения обеспечат высокую пропускную способность (до 20 Гбит/с) и крайне малые задержки (на уровне 1 мс). По сравнению с нынешними сетями такие сервисы смогут обслуживать намного большее количество устройств на единицу площади.

В перспективе сети 5G будут также использоваться в области виртуальной и дополненной реальности. Новые сервисы будут способствовать стремительному развитию робототехники, устройств для Интернета вещей и пр.



