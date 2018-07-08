Продажи HTC в июне упали на 68%

Продажи HTC в июне упали практически на 68%, что является худшим показателем тайваньской компании за последние 2 года.
Доход с майских продаж составил $80 млн, с июньских – $72 млн, в то время как за аналогичный период 2017 года – $226 млн.
Причины потери доли рынка
По мнению аналитической компании Trendforce, HTC не сможет оправдать ожидаемых продаж своего нового флагманского смартфона, в связи с чем последует потеря доли рынка как среднеуровневых, так и бюджетных мобильных устройств. Это в первую очередь связано с тем, что новые устройства не могут похвастаться хорошим соотношением технических спецификаций и производительности к стоимости.
Сокращение количества сотрудников HTC
Тем временем, на прошлой неделе руководство HTC сообщило о крупном сокращении количества сотрудников практически на четверть штата – 1 500 сотрудников.