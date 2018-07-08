Продажи HTC в июне упали на 68%

Продажи HTC в июне упали практически на 68%, что является худшим показателем тайваньской компании за последние 2 года.

HTC U11+

Доход с майских продаж составил $80 млн, с июньских – $72 млн, в то время как за аналогичный период 2017 года – $226 млн.

Причины потери доли рынка

По мнению аналитической компании Trendforce, HTC не сможет оправдать ожидаемых продаж своего нового флагманского смартфона, в связи с чем последует потеря доли рынка как среднеуровневых, так и бюджетных мобильных устройств. Это в первую очередь связано с тем, что новые устройства не могут похвастаться хорошим соотношением технических спецификаций и производительности к стоимости.

Сокращение количества сотрудников HTC

Тем временем, на прошлой неделе руководство HTC сообщило о крупном сокращении количества сотрудников практически на четверть штата – 1 500 сотрудников.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Кто занимает частоты на 5G в Украине и сможет заработать на этом во время будущих тендеров
OnePlus 6 выйдет 10 июля красном исполненииOnePlus 6 выйдет 10 июля красном исполнении
Расходы пользователей в App Store почти в два раза превышают расходы пользователей Google PlayРасходы пользователей в App Store почти в два раза превышают расходы пользователей Google Play
Смартфон Huawei Honor 10 GT получил 8 Гбайт ОЗУСмартфон Huawei Honor 10 GT получил 8 Гбайт ОЗУ
Samsung прекратит производство бюджетных смартфоновSamsung прекратит производство бюджетных смартфонов
Блок рекламы


Похожие новости
Прекращены продажи смартфонов Pixel и Pixel XLПрекращены продажи смартфонов Pixel и Pixel XL
Huawei открывает в Украине первый магазин, начинает продажи смартфона P20 lite
Apple iPhone X снимут с продажи досрочноApple iPhone X снимут с продажи досрочно
Google прекращает продажи планшета Pixel CGoogle прекращает продажи планшета Pixel C
У Apple снизились продажи iPhoneУ Apple снизились продажи iPhone
Xiaomi удвоила продажи смартфонов за годXiaomi удвоила продажи смартфонов за год
Samsung начала продажи Galaxy Note 8Samsung начала продажи Galaxy Note 8
Продажи iPhone перевалили за 1.2 миллиардаПродажи iPhone перевалили за 1.2 миллиарда
На Amazon приостановили продажи смартфонов из-за шпионского софтаНа Amazon приостановили продажи смартфонов из-за шпионского софта
Приостановлены продажи смартфонов марки BluПриостановлены продажи смартфонов марки Blu
Последние новости
Подгружаем последние новости