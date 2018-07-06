Конец уже близок: HTC отчиталась о рекордном падении продаж

Компания HTC уже совсем скоро может покинуть рынок смартфонов, поскольку ее продукцию уже почти никто не покупает. Среди тех, кто еще готов отдать свои кровные за мобильники данной марки, остались лишь верные фанаты, но на деле продажи HTC упали очень и очень сильно.

HTC

По данным за июнь текущего года продажи HTC сократились на целых 68 процентов, и это крупнейший спад за последние пару лет. По мнению аналитиков, дальше будет только хуже, поскольку руководство бренда не намерено менять текущую ценовую политику. Поясним: при отсутствии сколько-нибудь интересных особенностей, как программных, так и аппаратных, смартфоны HTC стоят непомерно дорого – Xiaomi Mi 8, полноценный флагман 2018 года с отличной камерой, стоит в полтора раза дешевле топового мобильника HTC, но умеет больше и выглядит интереснее. То же самое и OnePlus 6.

Эксперты из Trendforce уверены в том, что при текущем положении дел HTC уйдет с рынка смартфонов максимум в следующем году, потеряв последние проценты мирового мобильного рынка, которые у нее еще остались. Помимо этого, компания совсем недавно уволила 1500 сотрудников или 25 процентов штата, что тоже не самым лучшим образом отразится на новых смартфонах. Так что HTC уже можно списать со счетов и продолжать радоваться новинкам от Xiaomi и других компаний с правильной ценовой политикой.

Максим Мишенев, MobileDevice


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