Приложение Uber в Украине скачали 2,5 млн пользователей

Приложение Uber в Украине за два года работы скачали 2,5 млн пользователей. Об этом говорится в отчете компании, предоставленном агентству «Интерфакс-Украина», пишут AIN.UA.

«За два года в Украине Uber вырос до настоящего массового сервиса, и в следующие 12 месяцев, после фокуса на росте, компания намеревается сосредоточиться на вопросах безопасности. Также мы планируем расширение бизнеса в новые украинские города и запуск новых сервисов в городах, где Uber уже работает. Украина важна для Uber в долгосрочной перспективе, и компания хочет продолжать строить здесь бизнес», — отмечает генеральный директор Uber в странах Центральной и Восточной Европы Алексей Стах.

По его словам, согласно исследованию, которое компания проводила в начале этого года, многим людям в Украине все еще легче использовать для вызова такси, телефон а не приложение. Именно поэтому в феврале 2018 года Uber запустил в Киеве возможность вызвать такси с помощью номера 9988. В феврале-июне сервисом заказа Uber по телефону в Киеве воспользовались 23 000 человек, отмечают в компании.


Дмитрий Демченко, AIN


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