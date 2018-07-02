Проектируется камера для смартфонов с девятью оптическими модулями

Молодая компания Light, по сообщению The Washington Post, разработала прототип смартфона с уникальной основной камерой.

Стартап Light известен своей необычной компактной камерой L16. Это устройство оснащено сразу шестнадцатью оптическими модулями. При нажатии кнопки спуска объективы одновременно захватывают изображение, а специальная технология объединяет полученные снимки в одну большую фотографию с разрешением 52 млн пикселей. Причём после съёмки в кадр можно вносить разные изменения, например, уменьшать или увеличивать глубину резкости.

Прототип смартфона Light получил камеру с девятью оптическими модулями. Они позволяют формировать изображения с результирующим разрешением до 64 млн пикселей.

Утверждается, что необычная система обеспечивает возможность получения качественных снимков в условиях плохой освещённости. Кроме того, поддерживаются различные эффекты, основанные на сборе данных о глубине сцены.

Ожидается, что Light представит смартфон с мультиобъективной камерой до конца текущего года. В случае поступления такого аппарата на рынок его цена, по всей видимости, превысит 1000 долларов США .



