У Samsung Galaxy Note 9 появилась дата анонса

Компания Samsung определилась с датой анонса своего нового флагманского смартфона Galaxy Note 9. Она совпадает с той, что ранее была сообщена инсайдерами, так что аппарат мы увидим в августе, а не в июле.

Samsung Galaxy Note

Презентация Samsung Galaxy Note 9 пройдет в Нью-Йорке 9 августа 2018 года. Представитель корейского вендора подтвердил слухи об эволюции стилуса S-Pen, отметив, что его функционал в значительной степени расширится, однако в подробности вдаваться не стал по вполне понятным причинам. Дизайн Samsung Galaxy Note 9 мало чем отличается от облика Note 8 образца 2017 года, разве что фотокамера расположена иначе, равно как и сканер отпечатков пальцев – он, вопреки слухам, не встроен в экран и по-прежнему находится на тыльной панели, которая здесь сделана из стекла.

Характеристики смартфона известны заранее: процессор Qualcomm 845 или Samsung 9810, ОЗУ 6 или 8 Гб, накопитель от 128 до 512 гигабайтов, экран Super AMOLED Quad HD на 6,4 дюйма без выреза, батарея емкостью 4000 мАч с быстрой и беспроводной зарядками, прошивка Android 8.1 Oreo, два SIM-слота, NFC для бесконтактных платежей и двойная фотокамера на тыльной панели. Стоимость Samsung Galaxy Note 9 будет озвучена ближе ко дню анонса.

Максим Мишенев, MobileDevice


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