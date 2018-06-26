Xiaomi Mi Max 3 Pro получит Snapdragon 710 и аккумулятор на 5400 мАч

В сети уже не раз появлялись слухи о готовящемся к выпуску смартфоне Xiaomi Mi Max 3. Как оказалось, китайский производитель выпустит и улучшенную версию Mi Max 3 Pro.

В подтверждение этому, на официальном сайте Xiaomi появился скриншот с изображением грядущей новинки и с некоторыми техническими характеристиками. В последствии данная информация была ликвидирована.

Согласно имеющейся информации Xiaomi Mi Max 3 Pro оснастят 6,9-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9, процессором Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памятью.

Помимо этого, смартфон получит двойную основную камеру с главным сенсором Sony IMX363 на 12 Мп. Емкость аккумулятора составит 5400 мАч.

Предположительно, презентация Xiaomi Mi Max 3 Pro состоится 3 июля нынешнего года. Новинка будет доступна в двух цветовых вариантах: черном и золотистом. Стоимость новинки пока неизвестна.