Трекер Elephone Band W7 поборется за рынок с Xiaomi Mi Band 3

Не успел фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 3 поступить в продажу на рынке Китая, как у него тут же появились конкуренты. Одним из первых его соперников стал браслет Elephone Band W7, правда, он еще не представлен официально.



Трекер из третьего эшелона Elephone Band W7 во многом копирует дизайн и функционал Mi Band 3, но, если верить производителю, по целому ряду параметров он окажется лучше новинки от Xiaomi. В частности, его аккумулятор получит емкость 160 мАч против 110 у третьего Mi Band, к тому же обещан полноценный GPS-модуль. Разумеется, не забыли и про дисплей – в Elephone Band W7 будет использована та же цветная панель OLED, но чуть большей диагонали.



Защита от воды и пыли IP68 обязательна, равно как и модуль Bluetooth 5, плюс под браслет напишут специальное приложение для Android, в которое он сможет сбрасывать показания всех датчиков. Релиз Elephone Band W7 уже не за горами – его появление ожидается до конца этого лета, а вот стоимость пока не объявлена. Впрочем, браслет окажется дешевле Mi Band 3, иначе его попросту никто не купит – никому не будет нужна продукция третьего эшелона при наличии более доступного аналога от самой Xiaomi. И это не сарказм.