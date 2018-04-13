В watchOS 5 не будут работать старые приложения

В последней бета-версии watchOS 4.3.1 разработчики обнаружили предупреждение о необходимости обновления приложений под новую версию операционной системы.

Это значит, что приложения, созданные под первую версию watchOS, в watchOS 5 могут быть полностью удалены. Такие приложения работают только в связке с iPhone.

Приложения watchOS 1 работают очень медленно и полагаются исключительно на Bluetooth-модуль iPhone. Все основные процессы происходили тогда на смартфоне и затем потоком направлялись на часы. С появлением watchOS 2 это закончилось.