В watchOS 5 не будут работать старые приложения

В последней бета-версии watchOS 4.3.1 разработчики обнаружили предупреждение о необходимости обновления приложений под новую версию операционной системы.

watchOS 4

Это значит, что приложения, созданные под первую версию watchOS, в watchOS 5 могут быть полностью удалены. Такие приложения работают только в связке с iPhone.

Приложения watchOS 1 работают очень медленно и полагаются исключительно на Bluetooth-модуль iPhone. Все основные процессы происходили тогда на смартфоне и затем потоком направлялись на часы. С появлением watchOS 2 это закончилось.

Кроме того, на прошлой неделе Apple прекратила принимать обновления для приложений watchOS 1. Их необходимо переписать под WatchKit самой новой версии.




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