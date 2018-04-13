В аэропорту "Борисполь" изъяли 7 тысяч мобильных телефонов

Товар был заявлен как "части для мобильных телефонов сотовых сетей связи".

В аэропорту "Борисполь" изъяли 7 тысяч мобильных телефонов
Фото: facebook.com/SFSofUkraine

В международном аэропорту "Борисполь" работники фискальной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу рекордной партии мобильных телефонов.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Фейсбуке.

Отмечается, что таможенникам подали сопроводительные документы и электронную таможенную декларацию для выпуска товара "части для мобильных телефонов сотовых сетей связи" в свободное обращение.

"На первый взгляд, все документы были оформлены надлежащим образом, однако таможенники решили тщательнее проверить эту внешнеэкономическую операцию и не ошиблись. Во время досмотра указанных товаров оказалось, что груз не соответствует заявленному: вместо заявленного товара находились 7 тыс. телефонных аппаратов для сотовых сетей связи с камерой на две SIM-карты из Гонконга. При этом данные об этом грузе в товаросопроводительных документах отсутствовали", - говорится в сообщении.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.472 Таможенного кодекса.

Мобильные телефоны изъяты до вынесения судом решения по делу. Сейчас устанавливается их стоимость.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Напомним, ранее пограничники изъяли 29 контрабандных телефонов на границе с Румынией.


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