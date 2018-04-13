В аэропорту "Борисполь" изъяли 7 тысяч мобильных телефонов
Товар был заявлен как "части для мобильных телефонов сотовых сетей связи".
В международном аэропорту "Борисполь" работники фискальной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу рекордной партии мобильных телефонов.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Фейсбуке.
Отмечается, что таможенникам подали сопроводительные документы и электронную таможенную декларацию для выпуска товара "части для мобильных телефонов сотовых сетей связи" в свободное обращение.
"На первый взгляд, все документы были оформлены надлежащим образом, однако таможенники решили тщательнее проверить эту внешнеэкономическую операцию и не ошиблись. Во время досмотра указанных товаров оказалось, что груз не соответствует заявленному: вместо заявленного товара находились 7 тыс. телефонных аппаратов для сотовых сетей связи с камерой на две SIM-карты из Гонконга. При этом данные об этом грузе в товаросопроводительных документах отсутствовали", - говорится в сообщении.
Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.472 Таможенного кодекса.
Мобильные телефоны изъяты до вынесения судом решения по делу. Сейчас устанавливается их стоимость.
Напомним, ранее пограничники изъяли 29 контрабандных телефонов на границе с Румынией.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Mobile
13.04.2018 12:03
13.04.2018 14:24