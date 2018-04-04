Прекращена поддержка смартфонов Galaxy S6 и S6 edge

Компания Samsung заявила о прекращении поддержки смартфонов Galaxy S6 и S6 edge, вышедших три года назад и до сих пор вполне актуальных с точки зрении аппаратных возможностей. Отныне на них не будут выпускаться ни свежие прошивки, ни обновления безопасности.

Galaxy S6 и S6 edge

По сути, Galaxy S6 и S6 edge остались без поддержки полностью – не будет ни регулярных апдейтов, ни квартальных. Samsung отказалась от них с целью концентрации на разработке обновлений для более свежих аппаратов, но, по слухам, уже во второй половине этого года судьба шестой серии постигнет S7 и S7 Edge образца 2016 года. Следует отметить, что модели S6 edge+ и S6 Active поддержки пока еще не лишены – им все еще светят и новые прошивки, и ежемесячные обновления безопасности, но все это тоже вопрос времени.

Samsung уже давно говорила, что будет поддерживать все свои смартфоны в течение минимум двух лет со дня их анонса, так что для Galaxy S6 и S6 edge, которые прожили три года, все закончилось вполне в рамках обещанного. Современные S8 и S8+ и тем более девятая серия точно будут получать все апдейты еще долго, и тут нельзя не намекнуть, что на Восьмерку после выхода S9 резко упали цены.


Максим Мишенев, MobileDevice


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